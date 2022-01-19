Песков поприветствовал предложение Турции пригласить Путина и Зеленского на переговоры

Москва будет только приветствовать, если Турция сможет подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев, и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, и обязать, это можно будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль одобряет усилия любых стран, которые помогут решить конфликт в Донбассе. Как добавил пресс-секретарь президента, главные разногласия связаны с «пробуксовкой» выполнения Киевом Минских договоренностей.

Вопрос о месте переговоров второстепенен, заключил Песков.

О том, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий, ранее в этот день рассказал Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Турция делает это как дружественная России и Украине страна, а также как союзник НАТО.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. В свою очередь, Песков заявил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы нет никаких намерений напасть на Украину.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.