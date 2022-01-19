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Незаконную свалку около Большого Голоустного на Байкале ликвидируют летом

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Около поселка Большое Голоустное под Иркутском летом 2022 года намерены ликвидировать стихийную свалку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета.

Свалка твердых коммунальных отходов образовалась на 105-м км Голоустненского тракта в Центральной экологической зоне. На его ликвидацию из регионального и районного бюджетов намерены выделить 5 млн рублей. Сейчас идет поиск подрядчика на работы, пишет ИА IrkutskMedia.

«Отходы частично лежали на неразграниченных землях, а частично — на полосе отвода дороги. В 2019 году проводились мероприятия по ее очистке совместно с дорожной службой Иркутской области, в 2020 году ее убирали волонтеры и представители лесного фонда. Однако этих усилий было недостаточно. Недобросовестные граждане продолжали привозить и складировать туда мусор», — объяснил председатель КУМИ Иркутского района Семен Чекашкин.

Объем работ был рассчитан по результатам анализа почвы и залежей на земельном участке. Ликвидацию планируется начать поздней весной, когда оттает грунт, и завершить в течение трех недель.

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