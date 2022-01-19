Порошенко прокомментировал решение суда по делу о госизмене

Мы не празднуем победу, потому что «безумный сценарий» украинского лидера Владимира Зеленского еще не окончен. Таким образом экс-президент Украины Петр Порошенко 19 января прокомментировал решение суда о мере пресечения, назначенной ему по делу о госизмене.

В ходе заседания в среду суд обязал Порошенко прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу. После оглашения решения суда политик вместе с супругой и сторонниками спел гимн Украины.

«Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился», — сказал Порошенко после заседания суда.

Он также отметил, что Зеленскому грозит «судьба превращения в [экс-президента Украины Виктора] Януковича». При этом Порошенко призвал власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы угрозы со стороны РФ.

«Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году <…> Еще раз подчеркиваю: Зеленский для меня — оппонент, враг для меня — [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул Порошенко.

Ранее в этот день у здания Печерского суда произошли столкновения сторонников Порошенко с полицией. Причиной конфликта стала попытка участников массовой акции разжечь огонь у здания суда в железных бочках.

По словам присутствующих, они хотели разогреть чай, чтобы погреться, однако полиция запретила им это сделать.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре Госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину.

17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев. В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн. Также обвинение просило суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет.