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Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров в среду, 19 января, начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), первый в 2022 году.

В 15:20 мск космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Причал».

Так, Шкаплерову и Дуброву нужно установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, а также смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями «Наука» и «Причал».

Если позволит время, космонавты демонтируют с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА».

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля «Наука» состоялся 9 сентября 2021 года.

Длительность выхода составила около семи часов. Сообщалось, что космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий выполнили все основные и дополнительные задачи. В частности, они зафиксировали крышку выходного люка и установили защитное кольцо.

26 ноября новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Он выразил уверенность, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

В сентябре «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

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