Twitter оштрафовали на 10 млн за публикации о ФБК и стрельбе в вузе Перми

Компанию Twitter оштрафовали в России на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) и его участников, а также публикации с оценкой стрельбы в университете Перми. Об этом сообщает в среду, 19 января, ТАСС со ссылкой на решение суда.

На Twitter составили два протокола по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации». Роскомнадзор направил в компанию уведомления, в которых попросил удалить публикации с информацией, распространяемой с нарушением законов России.

«А именно призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК, Алексея Навального, Марии Певчих, Леонида Волкова, а также оценка событий в Пермском государственном университете», — приводит агентство выдержку из документа.

В установленный законом срок, в течение суток с момента получения уведомления, Twitter информацию не удалил.

«Twitter был признан виновным по двум эпизодам административного нарушения. Компании было назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 млн рублей», — отмечается в документе.

В конце ноября стало известно, что против Twitter возбудили шесть дел о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов также за отказ удалить запрещенный в стране контент.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.