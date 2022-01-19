В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

О том, какие специалисты востребованы сегодня на российском рынке труда, рассказала 19 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, высоким спросом пользуются IT-специалисты — на фоне распространения онлайн-технологий они стали востребованы в различных областях. Также высок спрос на представителей рабочих специальностей, бухгалтеров, учителей и медиков. При этом широко востребованы профессии, где достаточно иметь среднееспециальное образование.

«Имеются в виду не только программисты, веб-дизайнеры, но и профессии, которые требуют среднеспециального образования. Например, специалисты по обучению искусственного интеллекта», — сказала Бессараб в беседе с Ura.ru.

Она также отметила, что спросом пользуются водители, официанты и курьеры, в то время как экономистов и юристов в России достаточно много и им трудно найти работу по специальности.

В декабре Высшая школа экономики (ВШЭ) и Сбербанк выпустили интерактивную версию «Атласа профессий будущего». Исследователи выделили 12 категорий — дизайн, здоровье, информационные технологии, кибербезопасность, логистика, маркетинг, менеджмент в сфере досуга, урбанистика, финансы, юриспруденция и другие профессии, которые будут востребованы в 2022–2023 годах. Всего в новый «Атлас» вошло 50 специальностей.