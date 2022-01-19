«Наука и техника» на РЕН ТВ расскажет о печати органов для животных на МКС

Зрители программы «Наука и техника» на РЕН ТВ узнают, зачем на орбите нужен биопринтер и для кого на нем печатают органы. Секретами поделятся российские космонавты прямо с борта МКС.

«Ткань, которая произведена в космосе, будет не только возвращена на Землю для изучения — она будет имплантирована лабораторным животным для замещения дефектов костной ткани», — рассказал летчик-космонавт Анатолий Иванишин.

Особенностью программы станет то, что ее ведущий Михаил Борзенков будет непосредственным участником процесса.

«Здесь амбициозная задача — попытаться визуализировать науку. Главная проблема всегда состоит в том, что это сухое повествование. А здесь визуализация реальностью», — рассказал Борзенков.

Создатели шоу заверили: на экране не будет спецэффектов. Зрителям расскажут о современных научных теориях, покажут технические новинки. Ведущий пообщается с десятками авторитетных экспертов.

«Передача пропагандирует точные науки, которые открывают молодежи вещи, которые они не проходят в школе. Она пробуждает интерес к науке и к технике, она чрезвычайно важна», — поделился мнением академик Российской академии естественных наук и Международной академии наук о природе и обществе Юрий Нагерняк.

Программа «Наука и техника» будет выходить каждую субботу на РЕН ТВ. Премьера передачи состоится 22 января в 12:00 мск.