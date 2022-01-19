Гару даст дополнительный концерт в Москве

Гару представит большую сольную программу «Возвращение Гару» в особенной камерной атмосфере: 23 апреля 2022 г., концертный зал «Барвиха Luxury Village».

Гару, пожалуй, один из самых ярких, обаятельных и харизматичных певцов франкоязычного мира последних двух десятилетий. Его огромный талант прекрасно знаком публике всего мира, а хрипловатый, сексапильный голос, образ мачо и романтика заставляет учащенно биться женские сердца. В конце 90–х он ворвался в музыкальное пространство, сломав все каноны: в 1997 году роль Квазимодо из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» превратила неизвестного артиста из Квебека в звезду мирового масштаба. На счету Гару десять студийных альбомов, концерты на престижных площадках, дуэты с ведущими поп-музыкантами (Селин Дион, Робби Уильямсом, Робом Томасом и многими другими), выступление на открытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере, наставничество во французской версии шоу «Голос», съемки в кино, а также участие в программе знаменитого Cirque du Soleil.

В 2022 году Гару совершит турне «Возвращение Гару», которое ранее было перенесено из-за пандемии. Возвращение во всех смыслах слова — жизнь продолжается! Гару всегда узнаваем и непредсказуем. В программе хиты разных лет, рок-композиции из репертуара «великих» и мелодии в стиле соул с последнего альбома Soul City. Soul в переводе — «душа», и Гару вкладывает всю душу в эти композиции. Soul City — это путешествие в прошлое, в тот период, когда неизвестный молодой артист пел в маленьких барах, а его уникальный баритон, с характерной хрипотцой, хорошо ложился на композиции в стиле фанк, соул, ритм & блюз. Прошли годы, появилась популярность, а соул-душа, как стиль и мироощущение, осталась. Похоже, эксперимент удался. По словам самого Гару, который несколько лет не записывал новых пластинок, Soul City пробудил желание творить и выпускать новые релизы. Душа помолодела.

Не пропустите триумфальное «Возвращение Гару». Встречаемся 23 апреля 2022 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

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