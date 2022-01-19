Три новые улицы построят в Тюмени в 2022 году

Строительство трех улиц запланировали в Тюмени в 2022 году. Общий объем финансирования работ составил свыше 450 млн рублей.

По данным главного управления строительства Тюменской области, в Ново-Патрушево планируется продолжение строительства на улице В.Трофимовой. Часть проезда от улицы Митинского была проложена в 2021 году. В новом сезоне рабочие доведут дорогу до улицы Монтажников. Таким образом, протяженность новой улицы составит почти 900 м, сообщает Megatyumen.ru.

В заречной части Тюмени планируется строительство улицы Тимофея Кармацкого. Она соединяет улицы Алебашевскую и Мельникайте. Кроме того, планируется строительство 800 м дороги на улице Константина Посьета.

Работы ведутся в рамках программы «Стимул».

Ранее сообщалось, что Омск получит около 250 млн рублей из регионального бюджета на ремонт и содержание дорог. Порядка 46,6 млн рублей пойдут на комплексный ремонт улицы Маргелова.