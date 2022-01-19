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Пять спортобъектов реконструировали в Иркутске в 2021 году

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На территории Иркутска в 2021 году реконструировали и построили пять спортивных объектов. Об этом рассказал вице-спикер гордумы Юрий Коренев.

«Самое важное достижение прошлого года — то, что мы реконструировали и построили пять спортивных объектов», — цитирует депутата ИА IrkutskMedia.

Рабочие обновили хоккейный корт в микрорайоне Топкинский, а также две спортплощадки на улице Спартаковская, 4 и улице Кирпичная, 151. Кроме того, в Топкинском появился новый скейт-парк, а в частном секторе на улице Губернатора Трескина — спортивная площадка.

По словам вице-спикера гордумы, спортплощадка на Губернатора Трескина является масштабным проектом. Перепад высот на выбранном участке составляет от 5 до 7 м, поэтому ранее его не осваивали. В 2022 году обустройство территории продолжится. К спортплощадке намерены добавить детский городок и зону для воркаута с тренажерами.

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