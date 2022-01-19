Режим повышенной готовности снимают в районах Заполярья

В пяти муниципалитетах Мурманской области снят режим повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий. А сейчас погода в Заполярье улучшается.

Таким образом, Мурмаши, Кола, Оленегорск, Кильдинстрой и Туманный вернулись к обычной жизни, пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное министерство информационной политики.

Режим повышенной готовности ввели в ЗАТО Островной, он продолжает действовать в Мурманске, Апатитах, Североморске, Видяево, Александровске, Мончегорске, Кировске, Молочном, Терском районе и Печенгском округе.

Синоптики прогнозируют дальнейшее улучшение погодных условий. В четверг ветер будет умеренным, местами с порывами до 14 м/с, снег также будет умеренным. В отдаленных районах в ночь на пятницу пройдет сильный снег.

Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды утром 17 января. Были отменены рейсы в Москву, Сочи и Пермь. Также 17 января сообщалось, что из-за метели и сильного ветра перекрыто движение на трех участках федеральной трассы «Кола», а также на ряде областных дорог.