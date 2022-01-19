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Поликлинику на 800 мест начнут строить в Брянске в 2022 году

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В Советском районе Брянска в 2022 году начнут строить поликлинику на 800 мест. Медицинское учреждение расположится на территории старого аэропорта.

На реализацию программы развития здравоохранения Брянской области в общей сложности предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. Из этой суммы свыше 1,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Помимо строительства новой поликлиники, власти планируют возведение хирургического корпуса для детской областной больницы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Также в 2022 году будет построен фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лесное в Суражском районе.

В 2021 году на строительство офиса врача общей практики в Толмачево, ФАПа в Сосновке и лечебного корпуса больницы № 4 в Брянске направили 342,76 млн рублей.

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