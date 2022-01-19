Карантин по бешенству отменили в Тамбовской области

Карантин по бешенству отменили в Ржаксинском районе Тамбовской области. В муниципалитете проведены мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Заболевание было выявлено в деревне Ивановка Чакинского сельсовета в 2021 году. Специалисты локализовали эпизоотический очаг. С момента выявления последнего случая бешенства прошло больше двух месяцев. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На текущий момент карантин действует в Рудовском сельсовете Пичаевского района. Больное бешенством животное было обнаружено на территории лесного массива.

18 января сообщалось о нападении собаки на хозяйку в Сараевском районе Рязанской области. Питомец был изолирован на ветеринарной станции и спустя несколько дней умер. В ходе лабораторных исследований у животного выявили бешенство.