Порошенко прибыл на заседание в Печерский райсуд Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на заседание в Печерский районный суд Киева, где ожидается оглашение решения об избрании меры пресечения политику по делу о государственной измене.

Экс-президент прибыл в суд со своими адвокатами. Перед входом в здание он выступил перед своими сторонниками, которые проводят митинг в его поддержку.

Заседание по делу политика назначено на 15:00 мск.

Ранее в этот день у здания Печерского суда произошли столкновения сторонников Порошенко с полицией. Причиной конфликта стала попытка участников массовой акции разжечь огонь у здания суда в железных бочках.

По словам присутствующих, они хотели разогреть чай, чтобы погреться, однако полиция им запретила.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене. В декабре Госбюро расследовний (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога. Избрание меры пресечения бывшему президенту Украины перенесли на 19 января.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.