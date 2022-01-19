Отель за 1 млрд рублей построят на территории аэропорта в Уфе

В Уфе на территории аэропорта Уфа появится отель. В проект планируется вложить 1 млрд рублей. Гостиница будет работать под брендом Ibis Styles. Строительство планируется завершить к 2024 году. Сейчас разрабатывается проект отеля.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», гостиница будет рассчитана на 150 номеров. На ее территории разместят фитнес-центр, лобби-бар, помещения для переговоров и парковку. После завершения строительства появится 120 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Уфе проводится аукцион по поиску проектировщика нового парка и набережной реки Белой. Максимальная стоимость работ составит 25,5 млн рублей. Парк Terra Bashkiria разместится на южном склоне Уфы. Также будет благоустроен Сад имени Салавата Юлаева.