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Отель за 1 млрд рублей построят на территории аэропорта в Уфе

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В Уфе на территории аэропорта Уфа появится отель. В проект планируется вложить 1 млрд рублей. Гостиница будет работать под брендом Ibis Styles. Строительство планируется завершить к 2024 году. Сейчас разрабатывается проект отеля.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», гостиница будет рассчитана на 150 номеров. На ее территории разместят фитнес-центр, лобби-бар, помещения для переговоров и парковку. После завершения строительства появится 120 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Уфе проводится аукцион по поиску проектировщика нового парка и набережной реки Белой. Максимальная стоимость работ составит 25,5 млн рублей. Парк Terra Bashkiria разместится на южном склоне Уфы. Также будет благоустроен Сад имени Салавата Юлаева.

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