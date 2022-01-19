Токаев заявил о необходимости усилить военную разведку в Казахстане

В Казахстане нужно усилить военную разведку, которая обеспечивала бы руководство страны своевременной информацией об угрозах. Об этом в среду, 19 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом министерства обороны.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность вооруженных сил Казахстана.

«Прежде всего, по мнению верховного главнокомандующего, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Кроме того, Токаев напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов.

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии и заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации.

«Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил», — заявили в пресс-службе.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В тот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.