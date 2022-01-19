В АТОР опровергли изменения правил въезда в Египет

Общие правила въезда российских путешественников не меняются. Об этом 19 января говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Появились уточнения, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации.

Для пассажиров, в подлинности медицинских документов которых (ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации) у проверяющих работников санитарной службы в аэропортах возникнут сомнения (например, не считается QR-код с прививочного сертификата или справки о тестировании, или эти документы вообще не имеют QR-кодов) вводится процедура дополнительного тестирования.

Туристов с такими сомнительными сертификатами и справками, прибывающих в аэропорты Шарм-Эль-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW (британский стандарт экспресс-тестирования). Результат теста будут готовы через 15 минут.

Если результат такого экспресс-теста положительный, то турист будет изолирован на 5 дней в забронированном отеле, с повторным тестированием на 6 день пребывания. Если после этого периода тестирование снова будет положительным, то изоляция продолжится на 5 дней. После этого срока карантин завершат без тестирования.

Въезжающих в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. Если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд в страну будет запрещен.

«Подчеркнем еще раз: выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет», — отметили в АТОР.

«Очень важно, чтобы туристы ,отправляющиеся в Египет с тестом ПЦР, убедились в наличии на нем QR-кода, т.к. именно по коду египетская сторона будет проверять тест на подлинность. Отсутствие QR-кода может повлечь за собой экспресс-тестирование в аэропорту прилета», — напоминают туроператоры.

Прошедшим полный курс вакцинации (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V») требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента завершения иммунизации до въезда в Египет должно пройти не менее 14 дней.

Ранее в среду сообщалось, что с 22 января в Египте меняют правила въезда для туристов: в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19. 18 января в Роспотребнадзоре заявили, что Египет входит в тройку курортных стран, турпоездки в которые стали источником наибольшего количества завозных случаев «Омикрон»-штамма коронавируса в Москве.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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