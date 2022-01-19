Блинкен выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что напряженность вокруг Украины удастся разрешить дипломатическим путем, в том числе благодаря намеченной на 21 января встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он в среду, 19 января, рассказал журналистам после встречи с сотрудниками американского посольства в Киеве. Прямая трансляция выступления велась на YouTube-канале газеты The Sun.

По словам Блинкена, в последние месяцы было замечено якобы «значительное наращивание Вооруженных сил РФ у границы с Украиной». Белый дом полагает, что РФ может предпринять «агрессивные действия в сжатые сроки».

В связи с этим, утверждает Блинкен, есть только два пути. Первый — дипломатия и диалог. Второй — путь конфронтации, который не обойдется без последствий.

«Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути», — заявил Блинкен.

Ранее, 18 января стало известно, что после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ госсекретарь США проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Блинкен заявил, что встреча планируется для «снятия напряженности вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины».

В тот же день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

При этом Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В частности, об этом он заявил 18 января после того, как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия «чрезвычайно опасными» и не способствующие снижению напряженности.