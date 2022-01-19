Светофор с голосовыми сообщениями впервые установили в Казани

В Казани на перекрестке улиц Кулахметова и Усманова появился первый светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовыми сообщениями. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городской комитет по транспорту.

Помимо звукового сигнала, светофор транслирует информацию о возможности перехода конкретной улицы. Объект установили возле реабилитационного центра Всероссийского общества слепых. Светофор, дающий голосовые сообщения, будет способствовать комфорту и безопасности маломобильных групп населения, передает ИА «Татар-информ».

В Татарстане за 2021 год удалось обустроить 177 пешеходных переходов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных дорогах, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. Установлено около 7 тыс. м пешеходного ограждения, порядка 30 тыс. м барьерного ограждения, 4533 дорожных знака и восемь светофоров. Нацпроект будет реализовываться до 2024 года.