Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Светофор с голосовыми сообщениями впервые установили в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани на перекрестке улиц Кулахметова и Усманова появился первый светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовыми сообщениями. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городской комитет по транспорту.

Помимо звукового сигнала, светофор транслирует информацию о возможности перехода конкретной улицы. Объект установили возле реабилитационного центра Всероссийского общества слепых. Светофор, дающий голосовые сообщения, будет способствовать комфорту и безопасности маломобильных групп населения, передает ИА «Татар-информ».

В Татарстане за 2021 год удалось обустроить 177 пешеходных переходов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных дорогах, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. Установлено около 7 тыс. м пешеходного ограждения, порядка 30 тыс. м барьерного ограждения, 4533 дорожных знака и восемь светофоров. Нацпроект будет реализовываться до 2024 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022