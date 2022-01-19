Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

В МИД России в среду, 19 января, подтвердили, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Сама Поклонская также подтвердила данную информацию. Она отметила, что не получала зарплату за дипломатическую службу.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская была прокурором Республики Крым.