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Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

МИД России сообщил, что Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
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В МИД России в среду, 19 января, подтвердили, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Сама Поклонская также подтвердила данную информацию. Она отметила, что не получала зарплату за дипломатическую службу.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская была прокурором Республики Крым.

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