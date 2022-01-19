Новогодние елки переработают в удобрение в Оренбурге

Власти Оренбурга намерены переработать новогодние елки, которые сейчас украшают улицы города. Из деревьев сделают удобрения и укрывной материал.

Учреждение «Комсервис» использует измельчительную установку уже третий год. Получаемые при переработке елей щепки становятся укрывным материалом для клумб, деревьев и кустарников. Кроме того, часть веток использовали при оборудовании крещенской купели в реке Урал. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

На текущий момент специалисты разбирают и перерабатывают центральную елку Северного округа в парке имени 50-летия СССР. Всего планируется переработать 11 елок в парках и скверах округа.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области начала работу шишкосушилка. При переработке около 20 т шишек специалисты планируют получить примерно 200 кг семян сосны обыкновенной.