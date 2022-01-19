Песков поприветствовал предложение Турции пригласить Путина и Зеленского на переговоры

Россия приветствует усилия любых государств, которые в силах призвать Украину выполнять Минские соглашения. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать», — отметил Песков.

По его словам, место проведения таких контактов вторично в данной ситуации.

В тот же день представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что российского и украинского лидеров пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Турция готова «выступить в любой роли», чтобы снизить напряженность между Москвой и Киевом, сказал Калын.

Стало известно, что Эрдоган уже ведет консультации с Путиным и Зеленским по данному вопросу. Как отметил Калын, Эрдоган посетит Украину в ближайшее время, чтобы провести переговоры с Зеленским.

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, очевидно, что Анкара хочет «навязать себя в качестве посредника» и расширить свое влияние на государства постсоветского пространства.

Затулин напомнил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией. Турецкие официальные лица неоднократно заявляли об «оккупации» Россией полуострова.

Эрдоган заявил днем ранее, что «вторжение» России на Украину нереалистично. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

17 января издание The New York Times опубликовало информацию со ссылкой на американских и украинских официальных лиц о том, что Кремль якобы начал эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве иностранных дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Российская сторона ранее заявляла о том, что сведения о якобы готовящемся «вторжении» на Украину лишены оснований. Как отмечал в декабре Владимир Путин, сообщения СМИ об угрозе безопасности Украины со стороны РФ могут свидетельствовать о том, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.