Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Песков поприветствовал предложение Турции пригласить Путина и Зеленского на переговоры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия приветствует усилия любых государств, которые в силах призвать Украину выполнять Минские соглашения. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать», — отметил Песков.

В чем дело, громадяне: с кем будут воевать украинские партизаны
Президент Владимир Зеленский объявил об организации «национального сопротивления»

По его словам, место проведения таких контактов вторично в данной ситуации.

В тот же день представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что российского и украинского лидеров пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Турция готова «выступить в любой роли», чтобы снизить напряженность между Москвой и Киевом, сказал Калын.

Стало известно, что Эрдоган уже ведет консультации с Путиным и Зеленским по данному вопросу. Как отметил Калын, Эрдоган посетит Украину в ближайшее время, чтобы провести переговоры с Зеленским.

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, очевидно, что Анкара хочет «навязать себя в качестве посредника» и расширить свое влияние на государства постсоветского пространства.

Затулин напомнил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией. Турецкие официальные лица неоднократно заявляли об «оккупации» Россией полуострова.

Эрдоган заявил днем ранее, что «вторжение» России на Украину нереалистично. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

17 января издание The New York Times опубликовало информацию со ссылкой на американских и украинских официальных лиц о том, что Кремль якобы начал эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве иностранных дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Российская сторона ранее заявляла о том, что сведения о якобы готовящемся «вторжении» на Украину лишены оснований. Как отмечал в декабре Владимир Путин, сообщения СМИ об угрозе безопасности Украины со стороны РФ могут свидетельствовать о том, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022