Лыжный стадион имени Елены Вяльбе возведут в Магадане

В Магадане планируют возвести лыжный стадион имени знаменитой спортсменки Елены Вяльбе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, сообщает 19 января ИА MagadanMedia.

Под строительство выбран участок в микрорайоне Снежная Долина. Подрядчику необходимо спроектировать лыжные трассы категории С протяженностью 2,5 км, 3,3 км, 5 км и категории D протяженностью 1,2 км (спринт).

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность круглогодичного использования стадиона, например, для устройства лыжероллерной трассы протяженность от 1,2 км до 1,5 км и шириной 6 м.

Также в обязанность исполнителя входит проектирование и строительство комплекса для спортсменов. В нем разместят раздевалки, тренажерный зал, методический кабинет, инфракрасные кабины-сауны, буфет, бытовые и другие помещения.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит около 1,388 млрд рублей. Завершить строительство планируется до 31 декабря 2024 года.