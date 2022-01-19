Около 2,8 тыс. жителей Липецка окунулись в крещенские купели

Порядка 2,8 тыс. жителей Липецка искупались во время Крещения. Безопасные купели подготовлены в районе Центрального пляжа и на пруду третьего участка района Тракторостроителей.

По данным МЧС, крещенские купания прошли без происшествий. Возле купелей дежурили свыше 250 сотрудников спасательной службы, врачей, полицейских, сотрудников Росгвардии и органов местного самоуправления. Кроме того, было задействовано 70 единиц техники. Об этом сообщает LipetskMedia.

Порядка 2 тыс. липчан пришли в крещенскую ночь на Центральный пляж. Там обустроена иордань длиной около 5 м и шириной порядка 2 м. Освещение берега обеспечивали световые башни, горожане могли переодеться в обогреваемых палатках.

В микрорайоне Тракторостроителей также были созданы все условия для комфортного омовения. К купели пришли около 800 человек.