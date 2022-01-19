Один человек погиб при пожаре в квартире в Оренбургской области

В Оренбургской области проводится проверка по факту пожара в квартире жилого дома. Во время тушения обнаружено тело одного человека.

Сообщение о пожаре поступило ночью 19 января из поселка Экспериментального. Огонь охватил квартиру дома по улице Северной. На ликвидацию открытого горения спасателям потребовалось больше часа. Об этом сообщает 56orb.ru.

К тушению пожара привлекли четыре пожарных расчета от МЧС и один расчет из войсковой части. При возгорании погиб человек, его пол и возраст не уточняются.

В МЧС отмечают, что за минувшие выходные в Оренбуржье произошло 13 пожаров. Погибли три человека.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в Таттинском районе Якутии. Возгорание в жилом доме было ликвидировано до приезда спасателей. В результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина.