Грузовик столкнулся с бензовозом на трассе в Волгоградской области

Один человек получил травмы в ДТП с участием «КамАЗа» и бензовоза в Чернышковском районе Волгоградской области.

По информации ГУ МВД по региону, 18 января 35-летний житель Ростовской области, управляя фурой с прицепом на трассе А-260 Волгоград — Каменск — Шахтинский, на 169-м км выскочил на полосу встречного движения и протаранил бензовоз Mercedes. Пострадал 50-летний водитель фуры. Его госпитализировали сотрудники скорой помощи, отмечает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Как сообщалось 24 декабря, бензовоз и военный грузовик столкнулись на Новоегорьевском шоссе на границе Москвы и Московской области. В результате аварии пострадал один человек.