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Подросток умер на уроке физкультуры в Челябинской области

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В одной из школ города Копейска Челябинской области во время урока физкультуры умер школьник. Об этом 19 января сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета России по региону.

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«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Подростку было 16 лет. По факту смерти школьника на уроке проводится доследственная проверка. Следствие назначило экспертизы для выяснения причин гибели ученика школы.

16 января во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве умер ученик четвертого класса. Противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было.

Назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.

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