Эксперт прокомментировал сокращение Россией вложений в госбумаги США

Распродажа абсолютно большей части вложений России в американские госбумаги была верным решением, и Москва ничего не упустила в плане финансовых выгод от вложений в евро-номинированные бумаги вместо долларовых, так как курс европейской валюты к американской в среднем чаще тяготел к повышению или держался нейтрально. Об этом заявил «Известиям» Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, в среду, 19 января.

«Суммарно за последние годы Россия ничего заметно не упустила и в плане финансовых выгод от вложений в евро-номинированные бумаги вместо долларовых, так как курс евро к доллару в среднем чаще тяготел к повышению или держался нейтрально. От вложений в китайские бумаги вместо американских наши резервы еще и выгодали: годовая доходность китайских гособлигаций была всё это время выше 3% годовых в юанях, а курс юаня к доллару за последние годы тоже чаще заметно рос, чем испытывал давление», — сказал специалист.

Золото, по его словам, тоже хотя и не находится в данный момент на пиках, но за время пандемии подросло в цене суммарно почти на 35%. Так что долгосрочно вложения в этот драгметалл оказались более оправданны, чем если бы та же доля резервов размещалась в иностранных облигациях, указал экономист.

Ранее в этот же день в минфине США сообщили, что Россия сократила объем вложений в американские госбумаги в ноябре до $2,4 млрд. В сентябре объем вложений РФ в американские государственные ценные бумаги составлял $3,918 млрд, а в августе — $4,004 млрд.

Пушкарев отметил, что с точки зрения финансовой выгоды сокращение РФ вложений в бумаги американского госдолга в ноябре было явно оправдано хотя бы потому, что с конца августа и по середину октября 2021 года купонная доходность казначейских бондов США выросла с 1,25% до 1,7% годовых по эталонным десятилетним займам, но затем в ноябре она вновь опустилась к показателям 1,3–1,5% годовых.

«Избавиться от части госбумаг США на тот момент было логично, как только проценты по ним стали менее интересными. В то же время уже с середины декабря и особенно в январе в ожидании заявленных Федрезервом на 2022 год ориентировочно трех повышений ключевой процентной ставки доходность купонов по долгу США очень быстро взлетела — на данный момент до 1,9%, но рынок ждет доходности заметно выше 2% годовых в ближайшие месяцы», — сказал он.

Экономист полагает, что нельзя исключать, что, даже несмотря на обострение геополитических споров и публичных угроз Вашингтона санкциями против российской банковской системы, в декабре-январе доля казначейских бумаг США в золотовалютных резервах России может быть снова увеличена. Однако, по его словам, это больше тактика, чем стратегия, поскольку в любом случае суммы вложений в американский долг менее $5 млрд и их периодические колебания в пределах ниже этого порога не являются существенными в плане обеспечения безопасности российских национальных резервов, например, от угроз заморозки этих активов американцами. Он отметил, что это незначительная доля по сравнению с более чем $600 млрд российских резервов, которые размещаются в европейских, китайских казначейских бумагах и в золоте.