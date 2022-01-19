Пристрой к детдому в Оле на Колыме возведут к 2026 году

В поселке Ола Магаданской области намерены возвести пристройку к Магаданскому областному детдому. Об этом 19 января сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на RosTender.info.

Согласно проекту, здание будет рассчитано на 100 детей. Для них обустроят места для проживания, отдыха, игр и занятий, зоны для медобслуживания и проведения реабилитационных мероприятий, а также места для приема пищи и другие необходимые помещения.

Кроме того, в пристрое запроектирован компьютерный класс, актовый зал на 180 мест, кабинет социально-бытовой адаптации, столярную, швейную мастерские и помещение для автодела.

Стоимость контракта с подрядчиком, как отмечает ИА MagadanMedia, составит 1,1 млрд рублей. Завершить работы планируется до конца 2025 года.