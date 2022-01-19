В этом году президент России Владимир Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. Об этом в среду, 19 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь. — Ред.). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

18 января врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что не стоит купаться в проруби при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и во время обострения хронических заболеваний.

По словам Малышева, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.