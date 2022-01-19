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Дополнительные полигоны для вывоза снега обустроят в Южно-Сахалинске

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Мэрия Южно-Сахалинска планируют обустроить дополнительные полигоны для вывоза снега с улиц. Оказать поддержку городским властям в этом вопросе поручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дополнительные снежные полигоны позволят существенно разгрузить транспортные артерии Южно-Сахалинска. Сейчас движение по улицам областного центра затруднено в том числе из-за крупной спецтехники, которая круглосуточно доставляет снег на южную и северную площадки города.

Под первый дополнительный полигон выбрана площадка на улице Гвардейской. Вопрос размещения второй сейчас прорабатывается профильными специалистами региональной и городской администраций, пишет ИА SakhalinMedia.

«Необходимо как можно быстрее ликвидировать последствия циклона. Важно, чтобы наши жители могли с комфортом передвигаться по городу и за его пределы. К подготовке первого полигона следует приступить уже этой ночью, в сжатые сроки необходимо определиться со второй площадкой», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание подрядчики продолжат уделять магистральным улицам, на которых сосредоточен максимальный трафик.

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