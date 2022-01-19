Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
В Петербурге выявили новый максимум случаев COVID-19 с начала пандемии
Общество
Гражданская панихида по телеведущему Зеленскому началась в Москве
Общество
В Подмосковье продлили меры по COVID-19
Экономика
Сотовые операторы поднимут цены на старые тарифы до 10%
Мир
В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане
Общество
В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19

Аналитик дал совет частным инвесторам на фоне падения индекса Мосбиржи

Финансовые эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Локальный потенциал для снижения индекса Мосбиржи исчерпан и, вероятно, в ближайшее время рынок будет двигаться вверх, однако на среднесрочную перспективу — недели и месяцы — стоит смотреть с пессимизмом. Об этом «Известиям» в среду, 19 января, рассказал независимый аналитик Николай Подлевских.

Главным параметром для такого пессимизма, по словам эксперта, помимо обостренной международной обстановки является намерение банков подойти к идее повышения ставок, для того чтобы замедлить инфляцию. Попытка повысить ставки в ближайшие недели и месяцы может привести к снижению рынка.

Танцы в минус: когда рынок акций может нащупать «дно»
И как долго продлится просадка биржевых индексов

«Частным инвесторам, я думаю, что, если они сейчас сидят в деньгах, нужно купить на ближайшие дни, а по мере того, как рынок покажет коррекцию на уровне примерно половины того, что произошло, думаю, имеет смысл сокращать среднесрочные портфели», — посоветовал аналитик.

В свою очередь портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин отметил, что нынешняя коррекция на российском рынке связана с увлечением геополитических рисков. Так, в условиях неопределенности и риска новых санкций инвесторы предпочитают сокращать свои позиции в российских акциях.

«Фундаментально российский рынок остается привлекательным, ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может привести к переоценке российского рынка вверх», — отметил он.

По данным биржевой площадки на 12:29 мск 19 января, индекс Мосбиржи показывал рост на 3,27% и достигал 3437,65. При этом после начала утренних торгов в среду индекс проваливался более чем на 3% и доходил до 3256,57.

Накануне утром индекс впервые с 12 апреля 2021 года опустился ниже 3500 пунктов. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи упал на 6,5% (3328 пунктов), что стало рекордом с марта 2020-го.

Как отмечал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, причины снижения российского рынка остаются неизменными: обострение геополитической обстановки после безрезультатных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, которое дополняет далеко не позитивный финансовый внешний фон.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022