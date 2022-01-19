Аналитик дал совет частным инвесторам на фоне падения индекса Мосбиржи

Локальный потенциал для снижения индекса Мосбиржи исчерпан и, вероятно, в ближайшее время рынок будет двигаться вверх, однако на среднесрочную перспективу — недели и месяцы — стоит смотреть с пессимизмом. Об этом «Известиям» в среду, 19 января, рассказал независимый аналитик Николай Подлевских.

Главным параметром для такого пессимизма, по словам эксперта, помимо обостренной международной обстановки является намерение банков подойти к идее повышения ставок, для того чтобы замедлить инфляцию. Попытка повысить ставки в ближайшие недели и месяцы может привести к снижению рынка.

«Частным инвесторам, я думаю, что, если они сейчас сидят в деньгах, нужно купить на ближайшие дни, а по мере того, как рынок покажет коррекцию на уровне примерно половины того, что произошло, думаю, имеет смысл сокращать среднесрочные портфели», — посоветовал аналитик.

В свою очередь портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин отметил, что нынешняя коррекция на российском рынке связана с увлечением геополитических рисков. Так, в условиях неопределенности и риска новых санкций инвесторы предпочитают сокращать свои позиции в российских акциях.

«Фундаментально российский рынок остается привлекательным, ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может привести к переоценке российского рынка вверх», — отметил он.

По данным биржевой площадки на 12:29 мск 19 января, индекс Мосбиржи показывал рост на 3,27% и достигал 3437,65. При этом после начала утренних торгов в среду индекс проваливался более чем на 3% и доходил до 3256,57.

Накануне утром индекс впервые с 12 апреля 2021 года опустился ниже 3500 пунктов. К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи упал на 6,5% (3328 пунктов), что стало рекордом с марта 2020-го.

Как отмечал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, причины снижения российского рынка остаются неизменными: обострение геополитической обстановки после безрезультатных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, которое дополняет далеко не позитивный финансовый внешний фон.