Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

Идет подготовка к встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве. Об этом в среду, 19 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности.

«О встрече договорились, сейчас эта встреча прорабатывается. Действительно звучала дата 21 января, [место проведения встречи] Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться, сейчас она готовится», — пояснила Захарова.

18 января стало известно, что Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Высокопоставленный представитель Госдепартамента отметила, комментируя предстоящие переговоры коллег, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности.

В свою очередь Блинкен заявил, что встреча планируется для «снятия напряженности вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины».

Также 18 января состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

В МИД РФ позже уточнили, что Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.