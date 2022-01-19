Источник заявил об отсутствии веры властей Киева в идею «вторжения» РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможность «вторжения» России и подвергают критике позицию США по данному поводу. Об этом 19 января рассказал источник в украинских дипломатических кругах, передает издание «Страна.ua».

По его данным, власти Украины считают двуличной позицию Вашингтона по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, Белый дом побуждает Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки Москве с целью деэскалации ситуации.

«Но на Банковой (в офисе президента Украины. — Ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть «договорняка» Штатов с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — указал источник.

Как отметил собеседник издания, публикации о потенциальном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, в результате чего в стране наблюдается ухудшение экономического положения.

«Поэтому на Банковой всё в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У [президента Украины Владимира] Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия [американского лидера Джо] Байдена и его администрации», — резюмировал он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине. Вместо этого он посоветовал Вашингтону заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.