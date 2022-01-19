Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
В Петербурге выявили новый максимум случаев COVID-19 с начала пандемии
Общество
Гражданская панихида по телеведущему Зеленскому началась в Москве
Общество
В Подмосковье продлили меры по COVID-19
Экономика
Сотовые операторы поднимут цены на старые тарифы до 10%
Мир
В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане
Общество
В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19
Сюжет:

Источник заявил об отсутствии веры властей Киева в идею «вторжения» РФ

«Страна.ua»: Власти Украины не верят в возможность «вторжения» России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможность «вторжения» России и подвергают критике позицию США по данному поводу. Об этом 19 января рассказал источник в украинских дипломатических кругах, передает издание «Страна.ua».

На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
Владимир Путин оценил вероятность вооруженного конфликта с соседним государством

По его данным, власти Украины считают двуличной позицию Вашингтона по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, Белый дом побуждает Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки Москве с целью деэскалации ситуации.

«Но на Банковой (в офисе президента Украины. — Ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть «договорняка» Штатов с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — указал источник.

Как отметил собеседник издания, публикации о потенциальном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, в результате чего в стране наблюдается ухудшение экономического положения.

«Поэтому на Банковой всё в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У [президента Украины Владимира] Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия [американского лидера Джо] Байдена и его администрации», — резюмировал он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине. Вместо этого он посоветовал Вашингтону заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022