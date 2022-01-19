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Многопрофильный центр реабилитации возведут в Магадане

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В Магадане намерены возвести многопрофильный центр реабилитации. Власти объявили о поиске подрядчика для проектирования и строительства объекта, сообщает 19 января ИА MagadanMedia со ссылкой на информацию на портале госзакупок.

По данным агентства, конкурс на строительство центра уже дважды объявляли на госзакупках. Максимальная стоимость контракта составляла 1,3 млрд рублей. Сейчас, в новом аукционе, цена возросла до 1,7 млрд рублей.

Согласно проекту, центр реабилитации должен быть рассчитан на 50 мест. В нем будут оказывать услуги инвалидам по старости, инвалидам с недостатком зрения, на протезах, людям с психическими отклонениями, инвалидам, передвигающимся при помощи костылей, палок или в креслах-колясках.

Общая площадь здания составит не менее 7984 кв. м. Оно будет включать отделения медико-социальной реабилитации, физиотерапии, термогидротерапии, лечебной физкультуры, психолого-педагогической реабилитации, блок «Жилой модуль» на три человека, отделение «Мать и дитя» на четыре ребенка с родителями, а также блок управления, буфет, кафетерий и хозяйственные помещения.

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