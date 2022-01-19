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На Камчатке полицейские не дали мужчине совершить самоубийство

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На Камчатке полицейские задержали мужчину, пытавшегося совершить самоубийство у проходной компании, из которой его накануне уволили. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе управления МВД по краю.

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«Его вчера уволили с предприятия, которое находится там на территории. Мужчина хотел обратить на себя внимание, но ему помешали сотрудники ППС, которые его обездвижили», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанного направили к наркологу.

9 января экс-замглавы Минпросвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, арестованная по делу о мошенничестве в особо крупном размере, спасла сокамерницу, которая попыталась совершить самоубийство. Ракова оказала ей первую помощь. Когда в камеру прибыли надзиратели, женщина уже начала приходить в себя.

6 января в Якутии пьяный мужчина поджег ковры перед двумя зданиям правительства региона, выкрикивая: «Казахи! Мы с вами!». В результате произошедшего никто не пострадал, личность поджигателя была установлена.

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