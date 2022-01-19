В России начались продажи спорткара Porsche Taycan Sport Turismo

Российские дилеры Porsche начали принимать заказы на новый спорткар Taycan Sport Turismo. Об этом 19 января сообщает пресс-служба бренда.

Первой в семействе Taycan Sport Turismo в конце февраля 2022 года на рынок выйдет модификация GTS мощностью 517 л.с. с полным приводом. Ее стоимость составит 11 810 000 рублей.

В марте россияне смогут заказать заднеприводный вариант Taycan Sport Turismo мощностью 326 л.с. В качестве опции предлагается батарея Plus, обеспечивающая мощность 380 л.с. Стоимость такой версии — от 8 460 000 рублей.

Еще она версия — Taycan 4S Sport Turismo мощностью 435 л.с. с полным приводом, где опционально предлагается батарея Plus, обеспечивающая мощность 490 л.с. Цена такой модификации будет начинаться от 10 020 000 рублей.

Версии Taycan Turbo Sport Turismo и Taycan Turbo S Sport Turismo мощность, которых достигает 625 л.с. будут стоить у дилеров 12 980 000 рублей и 15 750 000 рублей соответственно.

30 июня сообщалось, что Porsche выпустила новую модификацию кроссовера Cayenne, которая получила приставку Turbo GT в названии.

Автомобиль получил четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 640 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic и систему полного привода.