В Лондоне предложили брать плату за поездку на автомобилях с ДВС

В Лондоне могут ввести плату за каждую поездку на машине. С инициативой выступил мэр мегаполиса Садик Хан. Речь идет об автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Электрические машины под инициативу не подпадают, передает телеканал «Известия». Ежедневная оплата за проезд на авто может составить £12,5, это около 1,3 тыс. рублей. Мэр Лондона рассчитывает, что меру введут до 2024 года. Садик Хан считает, что инициатива поможет улучшить экологическую ситуацию в городе. Экоактивисты поддержали планы градоначальника Лондона. При этом глава дорожной политики города идею мэра раскритиковал. Николас Лайес заявил, что инициатива ущемляет права небогатых людей. Дело в том, что электрокары стоят сильно дороже классических автомобилей. Таким образом, жители Лондона с небольшими доходами будут вынуждены использовать свои старые машины с обычными двигателями и платить за проезд.

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