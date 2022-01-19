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Протоколы составили в отношении Волочковой после скандала в самолете

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Правоохранители составили в отношении российской балерины Анастасии Волочковой административные протоколы после скандала на борту самолета. Об этом 19 января сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — указано в заявлении.

Так, материалы составлены по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ответственность по указанным статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей.

Также в полиции заявили, что женщина вела себя неадекватно и оскорбляла правоохранителей.

По данным ведомства, участница конфликта была в состоянии алкогольного опьянения.

При этом имя нарушительницы правопорядка в сообщении МВД не названо. Предположительно, речь идет об артистке.

Днем ранее Волочкова оказалась в центре скандала. Инцидент произошел на борту самолета, который следовал с Мальдивских островов в Москву. У артистки завязался конфликт с сотрудниками авиакомпании после того как она не надела защитную маску. По словам пассажиров, скандал длился около часа и многие опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

Сама балерина в беседе с «Известиями» заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

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