Протоколы составили в отношении Волочковой после скандала в самолете

Правоохранители составили в отношении российской балерины Анастасии Волочковой административные протоколы после скандала на борту самолета. Об этом 19 января сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — указано в заявлении.

Так, материалы составлены по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ответственность по указанным статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей.

Также в полиции заявили, что женщина вела себя неадекватно и оскорбляла правоохранителей.

По данным ведомства, участница конфликта была в состоянии алкогольного опьянения.

При этом имя нарушительницы правопорядка в сообщении МВД не названо. Предположительно, речь идет об артистке.

Днем ранее Волочкова оказалась в центре скандала. Инцидент произошел на борту самолета, который следовал с Мальдивских островов в Москву. У артистки завязался конфликт с сотрудниками авиакомпании после того как она не надела защитную маску. По словам пассажиров, скандал длился около часа и многие опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

Сама балерина в беседе с «Известиями» заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.