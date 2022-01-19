Фильм Бородина «Продукты 24» включили в программу Берлинского кинофестиваля

В программе Panorama Берлинского кинофестиваля 2022 состоится мировая премьера российской драмы «Продукты 24» (международное название картины «Convenience Store») режиссера Михаила Бородина. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Метрафильмс».

«Продукты 24» — драма, основанная на реальных событиях. Это история о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей.

По словам режиссера, премьера фильма на Берлинале — это большой успех, а в Панораме собраны самые актуальные работы для зрителя. Бородин надеется, что фильм, повествующий о «Деле гольяновских рабов» может привлечь внимание общественности к проблеме рабства.

Ранее Бородин снял несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» (участник конкурсной программы La Semaine de la Critique, Канны 2018, кинофестиваля Кинотавр 2018) и «Регистрация» (участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020), а также документальный фильм COTTON100%.

8 января Минкультуры РФ сообщили, что две российские картины — «Призрачно-белый» режиссера Марии Игнатенко и «Рядом» Тамары Дондурей — стали участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме.

Международный кинофестиваль в Роттердаме ежегодно проходит в нидерландском городе в конце января и начале февраля. Он является одним из флагманов независимого авторского кино. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.