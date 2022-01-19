В Москве второй родитель в многодетной семье получил право бесплатного проезда

В Москве с января расширяется список людей, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, в том числе и электричками. Об этом 19 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь льгота распространяется на второго многодетного родителя (ранее только один мог ездить без оплаты) и детей из многодетных семей до их совершеннолетия.

«С января расширяем список людей, которые могут бесплатно ездить на городском транспорте и электричках. Это второй многодетный родитель (раньше мог только один) и дети из многодетных семей от 16 до 18 лет независимо от того, учатся они или нет», — написал Собянин в Twitter.

2 января сообщалось, что в Москве стали бесплатными пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута.

Для этого следует привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена.