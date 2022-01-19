Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус. Его результат можно получить за полчаса при точности не менее 95%. Об этом в среду, 19 января, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Отмечается, что тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований. В состав набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию.

«За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», — добавили в ведомстве.

Новый тест полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-исследований.

Новость дополняется