Количество электрокаров на Сахалине увеличилось в два раза в 2021 году

В Сахалинской области в 2021 году количество электромобилей увеличилось почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, в январе прошлого года в области было зарегистрировано 146 электрокаров. В декабре 2021-го их количество достигло 280.

Сами автовладельцы связывают такой рост с развитием зарядной инфраструктуры для электрического транспорта.

Кроме того, в 2021 году транспортный налог для владельцев электромобилей был снижен в два раза. В 2022-м по поручению губернатора Валерия Лимаренко он будет обнулен, пишет ИА SakhalinMedia.

«Учитывая задачи по достижению углеродной нейтральности в 2025 году, правительство Сахалинской области активно поддерживает всех участников рынка электротранспорта. Электромобили — существенный инструмент декарбонизации экономики», — прокомментировал министр энергетики региона Михаил Гузенко.