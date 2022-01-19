Один человек погиб и один пострадал при возникшем в доме в Якутии пожаре

В Таттинском районе Якутии при пожаре в двухэтажном жилом доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство 19 января в 00:03. Горел дом по улице Амгинская в селе Харбалах. Сотрудники пожарной части прибыли через четыре минуты, внешних проявлений пожара к тому моменту не наблюдалось.

Как выяснилось, огонь был ликвидирован до приезда спасателей. Он повредил матрас, кровать и стену в комнате на общей площади 4 кв. м.

В результате пожара погиб мужчина 1967 года рождения. Травмы получила женщина 1952 года рождения.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тушении были задействованы шесть человек личного состава и одна единица техники.