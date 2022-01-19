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В МИД России назвали вероятную цель протестов в Казахстане

Замглавы МИД России Сыромолотов: конечной целью бандитов был государственный переворот
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Мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. Об этом в среду, 19 января, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов «РИА Новости».

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«Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету», — сообщил он.

По словам замминистра, заинтересованным силам понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Казахстане для насильственного захвата власти.

Главной «ударной силой» Сыромолотов назвал «выходцев из некоторых стран». О каких странах идет речь, он не уточнил, заметив, что преждевременно делать выводы об организаторах этих событий.

«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», — пояснил он.

Днем ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что ситуацией в Казахстане воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной их экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В тот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

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