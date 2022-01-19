Dongfeng сертифицировал в России новый пикап

Китайская компания Dongfeng получила в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пикап Rich 6. Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России.

Длина автомобиля составляет 5310 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1810. Колесная база — 3150 мм. Дорожный просвет равен 215 мм.

Машину оборудовали 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 140 л.с. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с блокировками дифференциала. В списке оборудования числятся только климат-контроль и аудиосистема с CD-проигрывателем.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.