Египет начнет тестировать туристов на COVID-19

С 22 января в Египте меняют правила въезда для туристов: в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет. Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор», — цитирует туроператора «РИА Новости».

В «Интуристе» добавили, что в рассылке, присланной на арабском языке, не уточнены многие детали.

«Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а невакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много, мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого, подключился наш египетский офис», — добавили в туроператоре.

До введения изменений туристам было необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса либо справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Во вторник, 18 января, в Роспотребнадзоре заявили, что Египет входит в тройку курортных стран, турпоездки в которые стали источником наибольшего количества завозных случаев «Омикрон»-штамма коронавируса в Москве.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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