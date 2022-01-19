Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
В Петербурге выявили новый максимум случаев COVID-19 с начала пандемии
Общество
Гражданская панихида по телеведущему Зеленскому началась в Москве
Общество
В Подмосковье продлили меры по COVID-19
Экономика
Сотовые операторы поднимут цены на старые тарифы до 10%
Мир
В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане
Общество
В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19
Сюжет:

Египет начнет тестировать туристов на COVID-19

В Египте начнут тестировать туристов на COVID-19 с 22 января
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 22 января в Египте меняют правила въезда для туристов: в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

А море мио: Египет ожидает 3 млн туристов из России
Оправдаются ли надежды Каира на восстановление потока на уровне 2015 года

«Мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет. Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор», — цитирует туроператора «РИА Новости».

В «Интуристе» добавили, что в рассылке, присланной на арабском языке, не уточнены многие детали.

«Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а невакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много, мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого, подключился наш египетский офис», — добавили в туроператоре.

До введения изменений туристам было необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса либо справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Во вторник, 18 января, в Роспотребнадзоре заявили, что Египет входит в тройку курортных стран, турпоездки в которые стали источником наибольшего количества завозных случаев «Омикрон»-штамма коронавируса в Москве.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022