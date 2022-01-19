В Петербурге выявили новый максимум случаев COVID-19 с начала пандемии

В Санкт-Петербурге 19 января зарегистрировали 4382 случая COVID-19, это новый максимум с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В Москве было выявлено 8795 случаев коронавируса, в Московской области — 2626. Всего в стране за минувшие сутки зафиксировали 33 899 случаев заболевания.

От последствий COVID-19 за сутки умерли 698 пациентов, выздоровели 22 920 человек.

Днем ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге осложняется эпидемическая ситуация в связи с ростом заболеваний COVID-19 среди населения. Он подчеркнул, что жителей города ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости.

Также в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила , что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она также сообщила, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 дней до семи.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Вирусолог объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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