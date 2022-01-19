Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Якутии
В Чурапчинском районе Якутии в результате пожара в частном доме погибла пенсионерка. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Пожар произошел днем 18 января в доме по улице Хатыннах в селе Чурапча. Спасатели прибыли на место через пять минут после вызова, к тому моменту из строения шел дым.
В результате возгорания погибла женщина 1962 года рождения. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.
В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники. Обстоятельства возникновения огня, виновный и размер ущерба устанавливаются.
17 января в Омской области из-за неисправности печного оборудования в частном доме возник пожар. В результате погиб мужчина.