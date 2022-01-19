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В Госдуме назвали ситуацию с коронавирусом в России управляемой

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Ситуация с коронавирусом в России является управляемой. Об этом в среду, 19 января, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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«Все, что введено (ограничения по коронавирусу. — Ред.), — этого достаточно. Ситуация управляемая. В принципе, мы готовы», — заявил на пресс-конференции Хубезов, добавив, что пока новые ограничения вводить не планируется.

По его словам, Россия находится в начале пятой волны коронавируса, поэтому говорить об улучшении ситуации пока рано.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он подчеркнул при этом, что привитые вакциной «Спутник V», скорее всего, вообще не заболевают данным штаммом.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты.

Кроме того, Голикова указала, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 дней до семи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот же день заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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